12.07.2017 16:22



За висновком комітету захисту прав та гарантій адвокатської діяльності НААУ, в Україні склалася критична ситуація із дотриманням гарантій професійної діяльності, що свідчить про наступ на адвокатуру як незалежну професію.

Про це ідеться у аналітичній довідці «Про стан дотримання гарантій адвокатської діяльності в Україні», яку оприлюднила Національна асоціація адвокатів України, передає «Закон і Бізнес». Її можна переглянути тут.

У документі зведено інформацію про такі порушення:

- Протиправний обшук та вилучення майна, яке є об’єктом адвокатської таємниці. Винесення протиправних судових рішень, та їх виконання є перевищенням посадових обов’язків представниками правоохоронних органів та суду.

- Застосування фізичної сили до адвоката у зв’язку із його професійною правовою позицією у справі.

- Протиправний допит у якості свідка, підозрюваного, пред’явлення обвинуваченню адвокату як міра захисту не законних інтересів фізичних та юридичних осіб.

- Ототожнення адвоката і клієнта.

- Порушення гарантій адвокатської діяльності, знецінення професійних прав адвоката деякими органами адвокатського самоврядування.

Також на конкретних прикладах у довідці міститься юридичний аналіз кожного типу порушень та рекомендації щодо їхнього уникнення.

Документ обговорюється сьогодні під час круглого столу «Практичні аспекти правозастосування у кримінальному процесі».

Закон і Бізнес