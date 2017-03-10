За висновком комітету захисту прав та гарантій адвокатської діяльності НААУ, в Україні склалася критична ситуація із дотриманням гарантій професійної діяльності, що свідчить про наступ на адвокатуру як незалежну професію.
Про це ідеться у аналітичній довідці «Про стан дотримання гарантій адвокатської діяльності в Україні», яку оприлюднила Національна асоціація адвокатів України, передає «Закон і Бізнес». Її можна переглянути тут.
У документі зведено інформацію про такі порушення:
- Протиправний обшук та вилучення майна, яке є об’єктом адвокатської таємниці. Винесення протиправних судових рішень, та їх виконання є перевищенням посадових обов’язків представниками правоохоронних органів та суду.
- Застосування фізичної сили до адвоката у зв’язку із його професійною правовою позицією у справі.
- Протиправний допит у якості свідка, підозрюваного, пред’явлення обвинуваченню адвокату як міра захисту не законних інтересів фізичних та юридичних осіб.
- Ототожнення адвоката і клієнта.
- Порушення гарантій адвокатської діяльності, знецінення професійних прав адвоката деякими органами адвокатського самоврядування.
Також на конкретних прикладах у довідці міститься юридичний аналіз кожного типу порушень та рекомендації щодо їхнього уникнення.
Документ обговорюється сьогодні під час круглого столу «Практичні аспекти правозастосування у кримінальному процесі».
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