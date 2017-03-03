...та витрачати на нього більше

12.07.2017 14:09



Уряд має намір затвердити державне замовлення на підготовку кадрів у вищих навчальних закладах України в 2017 році на 212 тис. осіб або зменшити на 17% порівняно з 2016 роком. При цьому, обійдеться це на 9% дорожче, ніж минулоріч.

Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна» з посиланням на проект постанови КМУ, передає «Закон і Бізнес».

Згідно проекту, загальний обсяг держзамовлення планується встановити на рівні 212 тис. 388 осіб, з них підготовку на денній формі навчання будуть проходити 189 тис. 728 осіб.

Обсяг держзамовлення на підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» планується встановити на рівні 57,2 тис. осіб; «бакалавр» – 82,2 тис. осіб; «магістр на підставі рівня бакалавра» – 62,2 тис. осіб, «магістр на основі повної середньої освіти» – 5,9 тис. осіб. Прийом в аспірантуру й докторантуру за держзамовленням планується встановити на рівні 4,4 тис. осіб і 468 осіб відповідно.

У грошовому вираженні держзамовлення 2017 року складе 23,69 млрд грн, що на 9% більше показника 2016 року.

Також планується встановити прогнозований держзамовлення на 2018 рік у розмірі 201,5 тис. осіб, з них 186,5 тис. осіб для підготовки за денною формою навчання, а на 2019 рік у розмірі 199,2 тис. осіб, з них 180 тис. осіб - на денній формі навчання.

Як відомо, 6 липня 2016 року Кабмін затвердив держзамовлення в обсязі 272,6 тис. чоловік, проте в грудні 2016 року Міністерство економічного розвитку і торгівлі внесло зміни в обсяг держзамовлення, зменшивши його до 256,3 тис. осіб. При цьому, на освітній рівень «спеціаліст» набір з 2017 року не проводиться.

Закон і Бізнес