12.07.2017 13:20



Сьогодні Верховна Рада ратифікувала Угоду між Україною та Європейським поліцейським офісом про оперативне та стратегічне співробітництво. Тепер правоохоронці зможуть швидше обмінюватися інформацією про громадян.

Відповідний закон підтримали 234 народні обранці, передає «Закон і Бізнес».

Як відомо, угода між Україною та Європолом була підписана ще 14 грудня 2016 року. Вона набуде чинності після офіційного повідомлення України Європолу про завершення внутрішньодержавних ратифікаційних процедур.

Згідно тексту Угоди, сторони мають право обмінюватися персональними даними, вказуючи мету і причини такої цікавості. Дані мають відповідально зберігатися протягом розумного строку, але через півроку стороні необхідно обов`язково прозвітувати про їх використання, та якщо вони не знадобилися — видалити.

Щоб отримати персональні дані, які стосуються расової або етнічної приналежності, політичних поглядів або релігійних переконань або стосуються здоров'я, передаються тільки за вагомого обґрунтування.

Угода хоч і не виключає прямої взаємодії українських правоохоронних органів та Європолу, однак встановлює Національний контактний пункт як уповноважений посередник між ними, який кожні 3 роки переглядає необхідність збереження даних. Кожна зі сторін повинна забезпечити захист даних як технологічними, так і організаційними засобами. При заподіянні шкоди особі через витік даних, сторони відповідають за свої дії згідно із законодавства.

Закон і Бізнес