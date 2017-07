12.07.2017 12:07



Нещодавно набули чинності зміни в галузі корпоративного права, якими запроваджено механізми squeeze-out , sell-out та використання ескроу-рахунків. Але за короткий час у українського бізнесу зібралося багато практичних запитань стосовно цього.

Семінар, присвячений останнім трендам в корпоративному праві провели ЮФ PLP Law Group у партнерстві із Investor Relations Agency та за підтримки ГО «Українське об'єднання ринків капіталу» (UCMA), Національного депозитарію України, Асоціації «Українські Фондові Торговці».

Першим доповідачем був один із розробників закону, що впроваджує процедури squeeze-out і sell-out, директор департаменту стратегії розвитку фондового ринку НКЦПФР Максим Лібанов.

Він докладно розповів про ці процедури squeeze-out та sell out. Учасники семінару дізналися про концепції, які були закладені у законі, різницю між take over та corporate squeeze-out, порядок розкриття інформації як акціонером (групою акціонерів) так і товариством при придбанні відповідних пакетів простих акцій.

У другій частині свого виступу співавтор висвітлив ще одну новелу – рахунок умовного зберігання (ескроу-рахунок). Окрім практичних питань застосування ескроу-рахунку, також підіймалися питання внесення необхідних змін у існуючі регуляторні акти як НКЦПФР так і НБУ, які б дозволили у повній мірі використовувати механізм ескроу-рахунків. Беручи безпосередню участь у розробці відповідних документів, доповідач поділився своїми очікуваннями щодо того, коли український ринок отримає можливість використовувати згадані вище механізми на практиці.

Голова експертної ради UCMA з питань корпоративного права та управління Оксана Параскева розповіла учасникам семінару про нові можливості у питаннях зміни типу акціонерних товариств з публічних на приватні. Також, маючи значний досвід у підготовці різних законопроектів у сфері корпоративного права та управління, та маючи обізнаність щодо перспектив розвитку даної галузі, вона поділилася з учасниками семінару своїм баченням того, на що український фондовий ринок може очікувати у найближчому майбутньому.

Провідний юрист з корпоративного права Костянтин Сьомочкін в деталях зупинився на висвітленні практичних питань щодо перетворення акціонерного товариства в ТОВ в контексті нових можливостей у зв’язку із змінами у законодавстві.

В останньому блоці семінару мова йшла про ефективний інструмент запобігання корпоративних конфліктів у товариствах, під час якого старший партнер та керівник практики корпоративного права PLP Law Group Андрій Попко зокрема, окреслив основні положення законопроекту №4470 про корпоративні договори, навів переваги застосування корпоративних договорів, а також на прикладі показав ефективність розв’язання суперечки між учасниками одного польського товариства, котре володіє варшавським футбольним клубом «Легія»

В ще одній презентації провідний правник з корпоративного права Костянтин Сьомочкін акцентував на важливому питанні особливостей регулювання корпоративних угод в українському законодавстві, зокрема, на двох основних аспектах в контексті корпоративних договорів, а саме на безвідкличній довіреності та нових правах, які надаються законом 1984-VIII для кредиторів.

У PLP Law Group зазначили, що теми, обговорені на семінарі, у найближчому часі можуть стати одними з найбільш актуальних у сфері вітчизняного корпоративного права, тому це був лише перший семінар з низки запланованих.

Закон і Бізнес