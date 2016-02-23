12.07.2017 11:00



Пересічні українці вже виграють справи у міжнародних судах щодо відшкодування збитків, завданих під час конфлікту на Донбасі. Аби вирішити це питання в Україні, необхідно узаконити спеціальну процедуру збору доказів та їх підтвердження в суді.

Про це під час круглого столу «Конфлікт на Донбасі: виклики, загрози та їх правове врегулювання» заявив Голова ВР Андрій Парубій, передає «Закон і Бізнес».

Діалог між судовою та законодавчою гілками влади організовано Асоціацією адвокатів України спільно з міжфракційним депутатським об'єднанням «Сприяння захисту прав та соціальній реабілітації учасників АТО».

Ключове питання обговорення — необхідність розробки чітких та ефективних законодавчих механізмів фіксації збитків, нанесених юридичним і фізичним особам, а також державі внаслідок конфлікту на Донбасі, необхідності затвердження процедури встановлення осіб, які нанесли такі збитки.

За результатами обговорення учасниками круглого столу прийнято резолюцію, яку голові міжфракційного депутатського об’єднання «Сприяння захисту прав та соціальній реабілітації учасників АТО» Оксані Білозір доручено скерувати колегам у парламенті.

Судову владу на заході представляли голова ВГС Олександр Нечитайло, заступник голови ВАСУ Михайло Смокович, віце-президент ГО «Всеукраїнська асоціація адміністративних суддів» Наталя Блажівська, голова ДСАУ Зеновій Холоднюк, а також судді загальних та спеціалізованих судів.

Закон і Бізнес