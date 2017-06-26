12.07.2017 10:27



17 липня Вища кваліфікаційна комісія суддів має завершити розглядати висновки про невідповідність кандидатів до Верховного Суду критеріям доброчесності від ГРД.

Про це повідомляє прес-служба ВККС, передає «Закон і Бізнес».

«Комісія завершує розглядати питання стосовно кандидатів до касаційних судів у складі Верховного Суду, щодо яких оголошено перерву у зв’язку з наданням Громадською радою доброчесності висновків про їх невідповідність критеріям професійної етики та доброчесності», — говориться у повідомленні.

Так, 14 липня 2017 року ВККС розгляне питання стосовно:

1. Жданової Валентини Сергіївни

2. Іванової Лариси Броніславівни

3. Козир Тетяни Павлівни

4. Корсака Віталія Антоновича

5. Ситникова Олександра Федотовича

6. Тищенко Алли Іванівни

7. Фролової Олени Григорівни

8. Червинської Марини Євгенівни

17 липня 2017 року Комісія розгляне питання стосовно кандидатів:

1. Маринчак Нінель Євгенівни

2. Сіроша Миколи Васильовича

3. Ступак Ольги В'ячеславівни

Початок засідання о 9:00 у приміщенні ВККС.

Нагадаємо, конкурс до Верховного суду раніше планували завершити до 14 липня, а до 20-го вже рекомендувати переможців ВРП, щоб встигнути призначити суддів до жовтня.

Закон і Бізнес