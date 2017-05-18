25 липня у Києві комітет Асоціації адвокатів України з інтелектуальної власності продовжить цикл професійних зустрічей у форматі круглого столу на тему «Нетрадиційні об'єкти авторського права». Цього разу говоритимуть про назви творів, слогани та шрифти.
Як повідомили виданню «Закон і Бізнес» в ААУ, обговорення почнеться о 16:00.
Питання, заплановані до розгляду:
1. Just do it та Я це люблю: коли слоган стає «обличчям» бренду
- як захистити слоган: переваги та недоліки авторсько-правової охорони;
- коли слоган стає торговельною маркою?
- чи є використання чужого слогана недобросовісною конкуренцією?
- невже сам слоган може містити ознаки недобросовісної конкуренції?
2. Охорона назви твору - камінь спотикання:
- чи є шанс у назви твору стати повноцінним об`єктом авторського права?
- законодавче регулювання в Україні та на міжнародному рівні;
- судова практика — чи існує єдиний підхід?
3. Важливо не тільки що написано, але й як: особливості правової охорони унікальних шрифтів:
- особливості класифікації та основні підходи до охорони шрифтів як об’єктів права інтелектуальної власності
- твори графіки чи комп'ютерні програми?
- закордонна практика — чи існує єдиний підхід?
4. Погляд судового експерта.
5. Судова практика: як судді в Україні розглядають такі спори?
6. Слогани, шрифти та назви за океаном: американська практика розгляду спорів.
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