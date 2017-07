12.07.2017 08:43



25 липня у Києві комітет Асоціації адвокатів України з інтелектуальної власності продовжить цикл професійних зустрічей у форматі круглого столу на тему «Нетрадиційні об'єкти авторського права». Цього разу говоритимуть про назви творів, слогани та шрифти.

Як повідомили виданню «Закон і Бізнес» в ААУ, обговорення почнеться о 16:00.

Питання, заплановані до розгляду:

1. Just do it та Я це люблю: коли слоган стає «обличчям» бренду

- як захистити слоган: переваги та недоліки авторсько-правової охорони;

- коли слоган стає торговельною маркою?

- чи є використання чужого слогана недобросовісною конкуренцією?

- невже сам слоган може містити ознаки недобросовісної конкуренції?

2. Охорона назви твору - камінь спотикання:

- чи є шанс у назви твору стати повноцінним об`єктом авторського права?

- законодавче регулювання в Україні та на міжнародному рівні;

- судова практика — чи існує єдиний підхід?

3. Важливо не тільки що написано, але й як: особливості правової охорони унікальних шрифтів:

- особливості класифікації та основні підходи до охорони шрифтів як об’єктів права інтелектуальної власності

- твори графіки чи комп'ютерні програми?

- закордонна практика — чи існує єдиний підхід?

4. Погляд судового експерта.

5. Судова практика: як судді в Україні розглядають такі спори?

6. Слогани, шрифти та назви за океаном: американська практика розгляду спорів.

Детальніше читайте тут.

Закон і Бізнес