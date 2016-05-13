11.07.2017 17:57



Сьогодні Рада Європейського Союзу затвердила Угоду про асоціацію України та ЄС, таким чином остаточно завершено процедура її ратифікації. Це дозволить розпочати повну імплементацію Угоди з 1 вересня.

Про це повідомили у прес-службі Ради ЄС, передає «Закон і Бізнес».

У Раді нагадують, що більша частина Угоди про асоціацію вже діє. Угода частково набула чинності з 1 вересня 2014 року, а її торговельна частина тимчасово застосовується з 1 січня 2016 року.

Набуття чинності Угодою надасть «нового імпульсу» співробітництву в таких областях, як сфера зовнішньої політики і безпеки, правосуддя, свобода і безпека (включно з міграцією), оподаткування, управління державними фінансами, наука і техніка, освіта та інформаційне суспільство», переконані у Раді ЄС.

Як відомо, загалом робота над Угодою про асоціацію України та ЄС зайняла десять років. Після підписання у 2014 році, Угоду ратифікували Верховна Рада, Європарламент, а також національні парламенти усіх країн ЄС.

Закон і Бізнес