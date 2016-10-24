11.07.2017 14:51



Кабмін звільнив заступника міністра юстиції Павла Мороза за його ж заявою, після чого одразу призначив на його посаду Олену Сукманову, яка раніше займала посаду начальника юридичного управління в «Банк Кредит Дніпро».

Відповідні розпорядження №453-р та №456-р від 4 липня 2017 року оприлюднила прес-служба Уряду, передає «Закон і Бізнес».

Згідно документів, заступником міністра юстиції з питань державної реєстрації призначено Сукманову Олену Валеріївну. З відкритих джерел відомо, що вона раніше займала посаду начальника юридичного управління в «Банк Кредит Дніпро», а до цього у «Правекс-Банку».

Новопризначена заступниця навчалася у Донецькому державному Університеті та має свідоцтво на право заняття адвокатською діяльністю №2246 від 21 квітня 2006 року.

Закон і Бізнес