11.07.2017 14:07



Нардепи не полишають спроб обмежити власників помешкань у багатоквартирних будинках у можливості використовувати їх не за призначенням. Зокрема, відкривати в них офіси чи готелі.

Законопроект «Про внесення змін до Житлового кодексу Української РСР та інших законодавчих актів України щодо забезпечення прав власників (користувачів) приміщень жилого будинку» (№6424) попередньо був включений до розгляду на останній сесійний тиждень, але згодом зник із порядку денного. Втім, профільний комітет не проти його прийняття за основу.

Сама проблема не нова: аналогічна ініціатива міститься у проекті №5473. Їх єднає і бажання підвищити розмір штрафу за використання житла не за призначенням (з 1—3 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян до 2000—3000 н.м.д.г), і загальні винятки із обмежень. Адже наразі це вирішується на рівні роз’яснень профільних відомств. Причому подекуди — прямо протилежного змісту.

Так, у власній квартирі пропонують дозволити вести господарську діяльність лише власникам або зареєстрованим мешканцям. Причому — без використання найманої праці. Тобто, наприклад, адвокату, який відкриє офіс у власній квартирі, доведеться або реєструвати помічників за цією адресою, або брати на роботу тільки членів сім’ї.

Відмінність проекту №6424 — поширення такої заборони виключно на будинки, кількість поверхів у яких становить 16 і більше. Тобто у «хрущовках», наприклад, більше половини поверхів можуть бути зайняті під готелі, офіси тощо. Адже проект містить і прямий дозвіл на ведення підприємництва у цокольному, на першому, другому та верхньому (у тому числі мансардному) поверхах.