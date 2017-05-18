Асоціація адвокатів України проведе квест, під час якого за вирішення проблеми клієнта візметься адвокат без навичок медіатора та адвокат-медіатор. Квест проведуть на форумі ААУ, що відбудеться у вересні та буде присвячений стандартам адвокатської діяльності.
Як повідомили виданню «Закон і Бізнес» в ААУ, будуть розглянуті тільки десять перших заявок на участь.
Адвокат без навичок медіатора може подати заявку на участь при реєстрації на форум ААУ «Формула успіху: стандарти адвокатської діяльності».
Учасник квесту отримає сертифікат на безкоштовну участь у Львівському форумі медіації, що відбудеться 21-22 жовтня.
Але, з огляду на проекти нових процесуальних кодексів, які розглядаються сьогодні у ВР, до участі у подібному квесті необхідно запросити також і суддів. Адже процедура медіації, визначена проектом, суттєво відрізняється від класичної моделі та є свого роду нестандартною. Вона проводиться до початку розгляду справи по суті і в подальшому, на думку адвокатів, може збільшити навантаження на судову систему.
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