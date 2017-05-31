На черговому засіданні Національного агентства з питань запобігання корупції було затверджено переліки посад, пов’язаних з високим та підвищеним рівнем корупційних ризиків. Одні з перших у списку — посади в ДСАУ, однак судді у них не згадуються.
Як повідомили у прес-службі НАЗК, відповідним рішенням скасовано попередній єдиний перелік та затверджено два нових, передає «Закон і Бізнес».
Більшість переліку посад з високими корупційними ризиками відносяться до місцевого самоврядування. Однак очолюють цей список посади голів та заступників в АП, підрозділах НБУ та ДСАУ. З ним можна ознайомитися тут.
Перелік посад з підвищеними корупційними ризиками майже дублює попередній, але у ньому також присутні посади старшого офіцерського складу військових комісаріатів та керівники державних підприємств. З ним можна ознайомитися тут.
Як зауважили в НАЗК, під час формування зазначених переліків було застосовано такі критерії:
- виключення дублювання з посадами, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища;
- наявність організаційних, розпорядчих або контрольних повноважень;
- можливість прийняття управлінських рішень;
- реалізація контрольно-наглядових функцій.
На подив, судді відсутні у списках, однак верхні позиції у ньому займають посади у ДСАУ.
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