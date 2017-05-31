11.07.2017 11:02



На черговому засіданні Національного агентства з питань запобігання корупції було затверджено переліки посад, пов’язаних з високим та підвищеним рівнем корупційних ризиків. Одні з перших у списку — посади в ДСАУ, однак судді у них не згадуються.

Як повідомили у прес-службі НАЗК, відповідним рішенням скасовано попередній єдиний перелік та затверджено два нових, передає «Закон і Бізнес».

Більшість переліку посад з високими корупційними ризиками відносяться до місцевого самоврядування. Однак очолюють цей список посади голів та заступників в АП, підрозділах НБУ та ДСАУ. З ним можна ознайомитися тут.

Перелік посад з підвищеними корупційними ризиками майже дублює попередній, але у ньому також присутні посади старшого офіцерського складу військових комісаріатів та керівники державних підприємств. З ним можна ознайомитися тут.

Як зауважили в НАЗК, під час формування зазначених переліків було застосовано такі критерії:

- виключення дублювання з посадами, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища;

- наявність організаційних, розпорядчих або контрольних повноважень;

- можливість прийняття управлінських рішень;

- реалізація контрольно-наглядових функцій.

Закон і Бізнес