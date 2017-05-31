Р—Р°РєРѕРЅ С– Р‘С–Р·РЅРµСЃ В НАЗК назвали найбажаніші для корупціонерів посади

На подив, судді відсутні у списках, однак верхні позиції у ньому займають посади у ДСАУ.

На подив, судді відсутні у списках, однак верхні позиції у ньому займають посади у ДСАУ.

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