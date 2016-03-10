11.07.2017 10:32



Міністерство внутрішніх справ та Державна прикордонна служба мають обладнати усі пункти пропуску державного кордону пристроями для фіксації біометричних даних. На думку глави держави, це значно посилить можливості для боротьби з тероризмом.

Про це Президент Петро Порошенко заявив на засіданні Ради національної безпеки і оборони, передає «Закон і Бізнес».

«Йдеться про посилення контролю за в’їздом та виїздом і перебуванням громадян інших держав на території України – ми запроваджуємо біометричний контроль для усіх громадян, які перетинають український кордон», - повідомив Президент.

За його словами, фіксуватимуться біометричні дані, включаючи відбитки пальців та цифрову фотографію. Відповідні проекти документів вже підготовлені.

Президент зауважив, що для цього Державній прикордонній службі необхідно виділити кошти та звернувся до міністра внутрішніх справ взяти це під особистий контроль, щоб необхідним обладнанням прикордонники були забезпечені на всіх основних пунктах перетину кордону.

Закон і Бізнес