11.07.2017 09:00



11 липня на засіданні Вищої ради правосуддя вивчатимуться матеріали щодо внесення Президентові подань про призначення 37 суддів на посади в місцевих судах.

Як повідомили виданню «Закон і Бізнес» у ВРП, до порядку денного засідання, яке почнеться о 10:00, включені такі питання:

1. Розгляд матеріалів щодо внесення подання Президентові України про призначення суддів на посади до місцевих судів:

1. Гевка Володимира Львовича - господарського суду Тернопільської області;

2. Грабець Світлани Юріївни - господарського суду Київської області;

3. Гурина Миколи Олександровича - господарського суду Чернівецької області. 4. Зекунова Едуарда Вікторовича - господарського суду Донецької області;

5. Калиновської Лоліти Віталіївни - Дергачівського районного суду Харківської області;

6. Крамаренко Інни Анатоліївни - Орджонікідзевського районного суду міста Запоріжжя;

7. Погребної Катерини Федорівни - господарського суду Одеської області;

8. Приходченко Олени Сергіївни - Ленінського районного суду міста Дніпропетровська;

9. Солодюк Олени Віталіївни - господарського суду Полтавської області;

10. Шашуріної Галини Олександрівни - Сихівського районного суду міста Львова;

11. Яковлєвої Людмили Валеріївни - Бориспільського міськрайонного суду Київської області;

12. Кучми Костянтина Сергійовича - Дніпропетровського окружного адміністративного суду;

13. Курах Лариси Василівни - Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області;

14. Логойди Тетяни Володимирівни - Донецького окружного адміністративного суду;

15. Сподарик Наталії Іванівни - Львівського окружного адміністративного суду;

16. Шовкопляса Олександра Петровича - Білоцерківського міськрайонного суду Київської області;

17. Ягічевої Наталії Іванівни - господарського суду міста Києва;

18. Колесниченка Олексія Володимировича - Одеського окружного адміністративного суду;

19. Рожкової Олени Станіславівни - Корольовського районного суду міста Житомира;

20. Стороженко Оксани Федорівни - господарського суду Львівської області;

21. Хоменко Вікторії Сергіївни - Голосіївського районного суду міста Києва;

22. Бондаренко Галини Вікторівни - Голосіївського районного суду міста Києва;

23. Зайця Олександра Володимировича - Чернігівського окружного адміністративного суду;

24. Костюкова Дмитра Геннадійовича - Краматорського міського суду Донецької області;

25. Левицької Тетяни Володимирівни - Шевченківського районного суду міста Києва;

26. Майстренко Наталії Миколаївни - Житомирського окружного адміністративного суду;

27. Мицик Юлії Сергіївни - Дарницького районного суду міста Києва;

28. Ноздрякова Станіслава Вікторовича - Подільського районного суду міста Києва;

29. Соловей Людмили Анатоліївни - господарського суду Житомирської області;

30. Спаї Віолетти Вікторівни - Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпропетровська;

31. Шевченко Наталії Миколаївни - окружного адміністративного суду міста Києва;

32. Гута Сергія Федоровича - господарського суду Одеської області;

33. Калькової Олесі Арсентівни - Луцького міськрайонного суду Волинської області;

34. Кормана Олександра Володимировича - Уманського міськрайонного суду Черкаської області;

35. Лунь Зоряни Іванівни - Львівського окружного адміністративного суду;

36. Тімченко Олени Валеріївни - Сихівського районного суду міста Львова;

37. Марків Тетяни Анатоліївни - Каховського міськрайонного суду Херсонської області.

2. Розгляд рекомендацій Вищої кваліфікаційної комісії суддів України про обрання на посади суддів:

1. Зуб Ірини Юріївни - Суворовського районного суду міста Херсона;

2. Корецького Дмитра Борисовича - Суворовського районного суду міста Херсона.

3. Розгляд матеріалів щодо звільнення суддів з посад за загальними обставинами:

- у зв’язку з поданням заяви про відставку:

1. Беркій Оксани Юліанівни - судді апеляційного суду Івано-Франківської області;

2. Гури Антоніни Олександрівни - судді Лебединського районного суду Сумської області;

3. Парамонова Михайла Леонідовича - судді Дарницького районного суду міста Києва;

4. Сидоренко Ірини Петрівни - судді апеляційного суду Одеської області;

- у зв’язку з поданням заяви про звільнення за власним бажанням:

5. Шумила Олександра Миколайовича - судді Горностаївського районного суду Херсонської області;

- у зв’язку з поданням заяви про відставку:

6. Василенко Тетяни Анатоліївни - судді господарського суду Луганської області;

7. Гайворонського Сергія Петровича - судді апеляційного суду Одеської області;

8. Довгаль Анни Петрівни - судді апеляційного суду Харківської області;

9. Станкевича Володимира Андрійовича - судді апеляційного суду Одеської області;

- у зв’язку з поданням заяви про звільнення за власним бажанням:

10. Волкова Андрія Станіславовича - судді Київського окружного адміністративного суду;

11. Козаченка Андрія Володимировича - судді Донецького окружного адміністративного суду;

12. Дармограя Івана Івановича - судді Ємільчинського районного суду Житомирської області;

13. Комлач Олени Федорівни - Олександрівського районного суду Кіровоградської області.

14. Хільчука Івана Івановича - судді Коломийського міськрайонного суду Івано-Франківської області.

15. Назарчука Романа Володимировича - судді Чемеровецького районного суду Хмельницької області.

16. Щенюченка Сергія Вікторовича - судді Новомиргородського районного суду Кіровоградської області;

17. Пономаренка Івана Петровича - судді Тернівського міського суду Дніпропетровської області.

18. Журавель Вікторії Анатоліївни - судді Червонозаводського районного суду міста Харкова.

4. Розгляд питання про звільнення ЗАПОРОЩЕНКА Михайла Дмитровича з посади судді Вищого господарського суду України на підставі пункту 3 частини шостої статті 126 Конституції України відповідно до рішення Другої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя від 29 березня 2017 року № 624/2дп/15-17.

5. Розгляд скарги судді Приморського районного суду міста Одеси ЛАБУНСЬКОГО Володимира Миколайовича на рішення Третьої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя від 12 квітня 2017 року № 781/3дп/15-17 про притягнення його до дисциплінарної відповідальності.

6. Розгляд скарги судді Київського окружного адміністративного суду БАЛАКЛИЦЬКОГО Андрія Івановича на рішення Третьої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя від 26 квітня 2017 року № 996/3дп/15-17 про притягнення його до дисциплінарної відповідальності.

7. Розгляд провадження щодо вимог законодавства про несумісність стосовно суді господарського суду Донецької області ГАССІЙ Олени Валентинівни, відкритого за зверненнями Міністерства юстиції України.

8. Розгляд повідомлення судді апеляційного суду Херсонської області ПАЛЬКОВОЇ Валентини Миколаївни про втручання в її діяльність як судді щодо здійснення правосуддя.

9. Розгляд повідомлення судді Дарницького районного суду міста Києва СИЗОВОЇ Людмили Анатоліївни про втручання в її діяльність як судді щодо здійснення правосуддя

10. Розгляд заяви судді Харківського окружного адміністративного суду МАР´ЄНКО Лариси Михайлівни про втручання в її діяльність як судді щодо здійснення правосуддя.

11. Розгляд повідомлення голови Чугуївського міського суду Харківської області ГУМЕННОГО Зіновія Івановича про втручання в діяльність суддів Чугуївського міського суду Харківської області щодо здійснення правосуддя.

12. Різне.

Закон і Бізнес