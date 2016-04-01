10.07.2017 17:58



За використання картки іншого народного депутата при голосуванні, пропонують позбавляти права балотуватися на наступні вибори у ВР. При цьому фіксувати такий факт мають самі нардепи донесеннями один на одного.

Такий законопроект «Про внесення змін деяких законів України щодо відмови в реєстрації кандидата у народні депутати України, особі, яка здійснюючи повноваження народного депутата України, використала картку іншого народного депутата при реєстрації та голосуванні» №6672 зареєстровано у парламенті, передає «Закон і Бізнес».

Проектом пропонується внести зміни до закону «Про вибори народних депутатів України», якими передбачити, що особи, які мають намір балотуватись до ВР і вже були народними депутатами подають до ЦВК також довідку Апарату ВР про відсутність висновку комітету з питань Регламенту та організації роботи Верховної Ради України про використання особою, яка є кандидатом, під час здійснення нею повноважень народного депутата України у будь-якому скликанні, картки іншого народного депутата (в тому числі дубліката) при реєстрації та голосуванні за допомогою електронної системи.

Також пропонується доповнити Регламент Верховної Ради України, статтею 29-1 у такій редакції:

«Стаття 29-1. Використання народним депутатом картки іншого народного депутата (в тому числі дубліката) при реєстрації та голосуванні

У разі використання народним депутатом картки іншого народного депутата (в тому числі дубліката) при реєстрації та голосуванні за допомогою електронної системи будь-який народний депутат звертається до Голови Верховної Ради, його заступників із заявою про використання народним депутатом картки іншого народного депутата.

До заяви додаються відеоматеріали, які підтверджують використання народним депутатом картки іншого народного депутата (в тому числі дубліката) при реєстрації та голосуванні за допомогою електронної системи, а також інші документи (за наявності).

Заява про використання народним депутатом України картки іншого народного депутата передається Головою Верховної Ради, його заступниками до Апарату Верховної Ради, що реєструє її у встановленому порядку та передає комітету з питань Регламенту та організації роботи Верховної Ради України, який надає висновок про використання народним депутатом картки іншого народного депутата.

Такий висновок комітету оголошується на найближчому наступному засіданні Верховної Ради та передається до Апарату Верховної Ради для розміщення висновку на офіційному веб-сайті Верховної Ради.

Заява про використання народним депутатом картки іншого народного депутата розглядається протягом 10 календарних днів з дня її надходження. На цей час картка народного депутата, щодо якого надійшла заява про використання ним картки іншого народного депутата, анулюється і народний депутат не може реєструватись та голосувати за допомогою електронної системи».

Зміною до закону «Про статус народного депутата України» передбачено зобов’язати народного депутата України особисто брати участь у голосуванні з питань, що розглядаються ВР та її органами, користуватися виключно особистою карткою для голосування, а також заборонити використання картки іншого народного депутата при реєстрації та голосуванні.

Закон і Бізнес