10.07.2017 15:38



За результатами співбесід та пленарних засідань, що провела Вища кваліфікаційна комісія суддів до 7 липня включно, 51 кандидат не підтвердив здатності здійснювати правосуддя у Верховному Суді. Це становить 36,4 % висновків ГРД.

Про це повідомляє прес-служба ВККС, передає «Закон і Бізнес».

У ВККС нагадали, що визнання кандидата таким, що не підтвердив здатності здійснювати правосуддя, означає отримання ним 0 балів за доброчесність та вибуття з конкурсу.

Водночас, ухвалене рішення про підтвердження здатності кандидата здійснювати правосуддя у Верховному Суді означає лише те, що за критеріями професійної етики та доброчесності він отримає більше, ніж 0 балів.

«Рейтинг кандидатів буде визначено з урахуванням усіх об’єктивних і достовірних фактів та інформації, що надійшла стосовно кандидата під час конкурсу, зокрема зазначена у висновках Громадської ради доброчесності», – наголосив член ВККС Михайло Макарчук.

Загалом протягом пленарних засідань ВККС станом на 7 липня ухвалила рішення щодо 88 кандидатів, з яких 24 – не підтвердили здатності здійснювати правосуддя у Верховному Суді, 64 – підтвердили.

У Комісії обіцяють, що рейтинг кандидатів буде сформовано після проведення всіх пленарних засідань та оприлюднений до 1 серпня 2017 року.

Закон і Бізнес