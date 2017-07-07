10.07.2017 13:36



Оголошено призов на строкову службу до Національної гвардії. Вже у серпні до військкоматів мають з'явитися українські чоловіки, яким від 20 до 27 років, та які не мають права на звільнення або відстрочку від призову на строкову військову службу.

Відповідний Указ Президента від 7 липня 2017 року №178/2017 оприлюднений на сайті глави держави, передає «Закон і Бізнес».

Приводимо повний текст документу:

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №178/2017

Про проведення у серпні 2017 року призову громадян України на строкову військову службу до Національної гвардії України

Відповідно до пункту 17 частини першої статті 106 Конституції України та на виконання законів України «Про військовий обов'язок і військову службу», «Про Національну гвардію України» постановляю:

1. На часткову зміну статей 2 та 3 Указу Президента України від 24 лютого 2017 року № 44 «Про звільнення в запас військовослужбовців строкової служби, строки проведення чергових призовів та чергові призови громадян України на строкову військову службу у 2017 році» призвати у серпні 2017 року на строкову військову службу до Національної гвардії України придатних за станом здоров'я до військової служби громадян України чоловічої статі, яким до дня відправлення у військові частини виповнилося 20 років, та старших осіб, які не досягли 27-річного віку і не мають права на звільнення або відстрочку від призову на строкову військову службу.

2. Кабінету Міністрів України визначити чисельність громадян України, які підлягають призову у серпні 2017 року на строкову військову службу до Національної гвардії України, та обсяги видатків для проведення такого призову.

3. Кабінету Міністрів України, обласним, Київській міській державним адміністраціям забезпечити виконання заходів, пов'язаних із підготовкою та проведенням призову у серпні 2017 року громадян України на строкову військову службу до Національної гвардії України.

4. Міністерству інфраструктури України забезпечити за заявками Міністерства оборони України, Міністерства внутрішніх справ України перевезення осіб, зазначених у статті 1 цього Указу, з додержанням вимог безпеки та проведення розрахунків за ці перевезення згідно з діючими тарифами.

5. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України П.ПОРОШЕНКО

7 липня 2017 року

Закон і Бізнес