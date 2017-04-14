10.07.2017 09:52



Непоодинокими є звернення підприємств з непідконтрольних територій за поверненням податкових переплат при неможливості їх підтвердження. У таких випадках повернення можливе лише за рішенням суду, вважають податківці.

Про це повідомляє прес-служба Державної фіскальної служби, передає «Закон і Бізнес».

Податківці нагадують, що повернення надміру сплачених коштів здійснюється на підставі заяви платника. За такою заявою орган ДФС готує подання до казначейства, яке проводить оплату. При цьому податківці посилаються наказ Мінфіну від 3 вересня 2013 № 787, яким затверджено Порядок повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до державного та місцевих бюджетів.

«Однак непоодинокі випадки звернення підприємств за поверненням переплат у строки понад три роки, чи відсутності в обліку фіскальних органів таких надміру сплачених сум або неможливості підтвердження таких переплат, в тому числі по підприємствах, які знаходяться на непідконтрольній території», — звертають увагу у ДФС.

Податківці наголошують, що при таких умовах повернення надміру сплачених сум ДФС не здійснює. Суб’єкти господарювання, як правило, звертаються до суду і повернення переплат здійснюється виключно за його рішенням. Хоч законодавством вже регламентовано цей порядок.

Згідно Порядку, органи казначейства здійснюють повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до місцевих бюджетів населених пунктів Донецької та Луганської областей, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють своїх повноважень, перелік яких затверджений Кабміном, за поданням органів, що контролюють справляння надходжень бюджету, погодженим відповідно з Донецькою та Луганською обласними військово-цивільними адміністраціями.

Донецька та Луганська обласні військово-цивільні адміністрації протягом двох робочих днів погоджують подання шляхом засвідчення підписом керівника відповідної обласної військово-цивільної адміністрації, скріпленим гербовою печаткою, і не пізніше наступного робочого дня після погодження повертають його органу, який подав подання, для подальшої передачі до органів казначейства відповідно до законодавства.

Тож фактично виходить, що у ДФС та суду є однакові важелі для підтвердження податкової переплати з непідконтрольних територій. Але податківці вважають, що цю роботу має виконувати суд.

Закон і Бізнес