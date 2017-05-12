Компанія IPStyle оголошує конкурс, присвячений своєму 10-ти річчю. Всі бажаючі віком до 25 років можуть надіслати презентацію свого винаходу, щоб отримати можливість його запатентувати і втілити.
Для того, щоб взяти участь у конкурсі, не потрібно надсилати докладний технічний опис. Структура анкети повинна містити розділи: Проблема, що вирішується; Актуальність вирішення цієї проблеми; Поточна ситуація в цій сфері/пов'язаних сферах; Суть пропозиції і загальний опис реалізації.
Мотиваційний лист з обґрунтуванням важливості винаходу для України надсилайте на електронну пошту компанії IPStyle — press@ipstyle.net.
Журі компанії IPStyle, що має багаторічний досвід роботи у сфері інтелектуальної власності, патентування, патентному пошуку, в Україні та багатьох країнах світу, з числа надісланих заявок вибере найкращу на свій погляд.
Для переможця компанія IPStyle безкоштовно проведе патентний пошук, підготовку та подання заявки в патентне відомство.
Крім того, на фінал конкурсу будуть запрошені інвестори, які, в разі зацікавленості, зможуть поспілкуватися з авторами кращих ідей і обговорити можливість інвестування.
Під час церемонії нагородження буде проведено майстер-клас на тему про особливості захисту прав на винаходи та пошуку інвестицій.
Період проведення конкурсу:
6-30 липня — період подачі заявок.
31 липня — 1 серпня — визначення переможця.
3 серпня — майстер-клас в Києві та церемонія нагородження.
Про місце і час проведення заходу 3 серпня буде повідомлено додатково.
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