10.07.2017 09:04



Сьогодні, 10 липня, ВККС з’ясовуватиме здатність 6 кандидатів на посади у Верховному Суді здійснювати правосуддя. Щоб подолати висновок про невідповідність від Громадської ради доброчесності, їм треба переконати не менше 11 членів комісії.

Он-лайн трансляцію пленарного засідання можна переглянути на youtube-каналі ВККС, передає «Закон і Бізнес».

Комісія у повному складі має заслухати кандидатів:

1. Головчук Світлана Володимирівна

2. Кривенда Олег Вікторович

3. Рецебуринський Юрій Йосипович

4. Смокович Михайло Іванович

5. Стрелець Тетяна Геннадіївна

6. Юрченко Валентина Петрівна

Як раніше повідомлялося, голосування членів ВККС на пленарному засіданні відбуватиметься поіменно, але у дорадчій кімнаті. При цьому комісія спиратиметься на профессіограму судді Верховного Суду, розроблену психологами, та балами, набраними під час кваліфоцінювання.

Нагадаємо, за результатами проведених співбесід, 239 кандидатів (62,7%) до Верховного Суду очікують загального рейтингу. До них у ВККС немає зауважень, а також відсутній негативний висновок Громадської ради доброчесності.

Закон і Бізнес