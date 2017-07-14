Узаконення податкових перевірок у кримінальному процесі створить умови для тиску на бізнес

Гліб СЕГИДА, керуючий партнер ЮФ Pravovest

Унесення змін до Кримінального процесуального кодексу, якими пропонується дозволити слідчим суддям давати право на проведення податкових перевірок у рамках кримінального процесу, призведе до погіршення умов для ведення бізнесу в Україні. Тим часом у парламенті перебуває на розгляді й проект, що усуває неоднозначність у питанні неможливості таких перевірок.

Непередбачені заходи

Наприкінці травня в парламенті було зареєстровано проект «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України та інших законів України» (№6482). За твердженням його ініціаторів, новації документа дадуть можливість визначити процесуальний порядок для призначення позапланових ревізій, перевірок у кримінальному процесі.

Потрібно наголосити, що органи, які проводять досудове розслідування в кримінальних провадженнях за ознаками злочинів, відповідальність за які передбачено ст.212 («Ухилення від сплати податків») та ст.205 («Фіктивне підприємство») Кримінального кодексу, в багатьох випадках звертаються з клопотанням до слідчого судді щодо призначення позапланової виїзної ревізії або позапланової перевірки.

Водночас згідно із ч.2 ст.131 КПК заходами забезпечення кримінального провадження є:

• виклик слідчим, прокурором, судовий виклик і привід;

• накладення грошового стягнення;

• тимчасове обмеження в користуванні спеціальним правом;

• відсторонення від посади;

• тимчасовий доступ до речей і документів;

• тимчасове вилучення майна;

• арешт майна;

• затримання особи;

• запобіжні заходи.

Тобто слідчі, погодивши питання з процесуальним керівником, звертаються з відповідним клопотанням до слідчого судді незважаючи на те, що в чинному КПК заходи забезпечення кримінального провадження не передбачають призначення позапланової виїзної ревізії чи позапланової перевірки.

Практика — різна

В Єдиному державному реєстрів судових рішень виявлені ухвали слідчих судів відповідного змісту. Наприклад, ухвалою від 14.07.2015 у справі №750/6636/15-к слідчий суддя Деснянського районного суду м.Чернігова на підставі ст.11 закону «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні» задовольнив клопотання слідчого та дав дозвіл на проведення позапланової виїзної ревізії фінансово-господарської діяльності Чернігівського регіонального управління Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву».

Є й інші приклади. Так, ухвалою від 14.09.2016 у справі №760/13039/16-к слідчий суддя Солом’янського районного суду м.Києва відмовив у наданні відповідного дозволу через те, що «положення КПК не відносять до компетенції слідчого судді вирішення питання щодо надання дозволу на проведення перевірки. Стаття 132 КПК не передбачає такого заходу кримінального провадження, не регламентує порядок розгляду таких клопотань, обсяг доказування при розгляді такого клопотання, критерії, за якими слідчий суддя повинен визначати достатність підстав для надання дозволу на проведення перевірки. Положеннями КПК не передбачено повноважень слідчого судді призначати перевірку».

Поки народні депутати не підтримали законопроект №6482, слідчі судді в багатьох випадках відмовляють у задоволенні такого роду клопотань, посилаючись на те, що це не охоплюється їхніми повноваженнями, які мають реалізовуватися в спосіб, передбачений процесуальним законом. Адже перевірки не належать ані до заходів забезпечення кримінального провадження, ані до слідчих дій, ані до негласних слідчих (розшукових) дій.

Процедура відсутня

Отже, КПК не передбачає права слідчого, прокурора на звернення до слідчого судді з клопотанням про призначення (проведення) податкової перевірки. Більше того, у КПК відсутня процедура розгляду такого виду клопотань.

У разі ж унесення змін, передбачених проектом №6482, ч.2 ст.131 КПК буде доповнено п.10 — «призначення позапланової виїзної ревізії, позапланової перевірки».

Таким чином, органи, що проводять досудове розслідування в кримінальних провадженнях, порушених за наявності ознак злочинів, відповідальність за які передбачено стст.212, 205 КК, на законних підставах зможуть звертатися до слідчого судді з клопотаннями про призначення позапланових виїзних ревізій чи перевірок. Як наслідок, це призведе до посилення тиску на бізнес.

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Тим часом, як повідомляв «ЗіБ», у парламенті зареєстровано проект «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо унеможливлення тиску на бізнес шляхом призначення документальних позапланових перевірок/ревізій на підставі рішення суду (слідчого судді), винесеного у кримінальному провадженні» (№6613). Основою його метою є усунення неузгодженостей між положеннями ПК, законом про фінансовий контроль та КПК, недопущення подвійного трактування норм законодавства щодо можливості призначення документальних позапланових перевірок/ревізій за рішенням суду (слідчого судді), винесеного в кримінальному провадженні, та припинення практики неправомірного тиску правоохоронних органів на платників податків, які зумовлювалися таким подвійним трактуванням.

Зокрема, пропонується виключити з ПК пп.78.1.11 п.78.1 ст.78, який передбачає, що документальна позапланова перевірка може здійснюватись у разі отримання рішення суду (слідчого судді) про призначення перевірки.