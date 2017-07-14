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Податкова міліція формально порушує кримінальне провадження, а потім просить слідчого суддю про перевірку, щоб тиснути на бізнес.

Податкова міліція формально порушує кримінальне провадження, а потім просить слідчого суддю про перевірку, щоб тиснути на бізнес.

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