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Судді, які увійдуть до нового ВС, стикнуться як зі старими, так і новими проблемами, зокрема організаційними.

Судді, які увійдуть до нового ВС, стикнуться як зі старими, так і новими проблемами, зокрема організаційними.

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