07.07.2017 17:56



Авторів 10 кращих робіт, підготовлених в рамках Стипендіального конкурсу з міжнародно-правового регулювання розкриття інформації про кінцевих беніфіціарів, організованого АО Spenser & Kauffmann, відзначили в Києві.

Урочиста церемонія нагородження фіналістів та призерів відбулася 6 липня у столичному ресторані «Монако».

Всього в конкурсі, проведеному спільно з Лігою студентів Асоціації правників України, взяли участь 177 студентів з України, Литви, Білорусі та Польщі. З допущених до участі 59 есе (що склало рекорд в історії Ліги студентів), експертною комісією Spenser & Kauffmann, в яку входили керуючий партнер Валентин Загарія, а також радники Тетяна Іванович і Тетяна Харебава, було відібрано 10 кращих робіт, автори яких і стали фіналістами.

Дипломами фіналістів були відзначені: Владислав Бандровський (Wroclaw University, Запорізький національний університет); Мар’яна Веремчук (Київський інститут міжнародних відносин); Євген Ганжа (Київський національний торговельно-економічний університет); Олег Дикий (Києво-Могилянська академія); Богдана Звінеревська (Mykolas Romeris University, University of Savoy Mont Blanc); Валерія Лепська (Київський інститут міжнародних відносин); Дмитро Макіян (Київський університет права НАН); Мар’яна Трохлюк (Львівський національний університет); Вікторія Хілініченко (Київський національний університет ім Т. Шевченка); Руслан Юрченко (Київський національний університет ім Т. Шевченка).

Всі вони отримали запрошення пройти стажування в Spenser & Kauffmann.

Валентин Загарія, Тетяна Іванович і Тетяна Харебава вручили призи переможцям:

III місце – Валерія Лепська;

II місце – Дмитро Макіян;

I місце – Олег Дикий.

Нагадаємо, Spenser & Kauffmann виступає ексклюзивним партнером Ліги студентів Асоціації правників України в 2017 році.

Закон і Бізнес