07.07.2017 15:39



Газета «Закон і Бізнес» стане генеральним медіа-партнером форуму Асоціації адвокатів України «Формула успіху: стандарти адвокатської діяльності», який відбудеться 15 вересня у столиці.

Відповідне рішення було узгоджене під час останнього засідання організаційного комітету, до складу якого включено заступника головного редактора видання Валентина Богунова.

Осінній форум буде присвячений питанням організації та стандартів адвокатської діяльності, тенденціям розвитку юридичного бізнесу, адвокатській етиці та репутації, партнерству та фінансам, захисту прав адвокатів та безпеці, просуванню адвокатських послуг, розвитку адвокатури в Україні.

Спікерами заходу виступлять представники Національної асоціації адвокатів України, міжнародних організацій адвокатів, провідні адвокати, експерти, науковці, найкращі експерти в сфері розвитку юридичного бізнесу та ін.

Вперше за історію проведення форумів буде організовано декілька квестів, під час яких кожен з учасників зможе взяти участь у практичних кейсах з адвокатської практики.

Газета «Закон і Бізнес» є одним з найстаріших в Україні видань правової спрямованості. В газеті та на її сайті розміщуються інформаційні та аналітичні матеріали правової та економічної тематики, проводиться моніторинг законотворчого процесу в нашій державі, нормативно-правових актів міністерств і відомств, судової практики від місцевого до Верховного судів, а також рішень Європейського суду з прав людини.

Нагадаємо, у 2016 році видання було відзначено Асоціацією адвокатів України як надійний партнер.

Закон і Бізнес