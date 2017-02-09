07.07.2017 14:14



У Міністерстві юстиції сьогодні вручили перші посвідчення приватного виконавця особам, які успішно склали кваліфікаційний іспит. Очікується, що в першу чергу до них звертатимуться банки і великі приватні компанії.

Посвідчення вручав заступник міністра юстиції Сергій Шкляр, передає «Закон і Бізнес».

Як відомо, біля 600 осіб закінчили курси приватних виконавців, з них вже наразі вже 88 осіб успішно склали іспити.

«Ми повинні переконатися в тому, що вони застрахували свою відповідальність, що у них є офіси, що вони відповідають вимогам, встановленим Мін'юстом. Після цього вносимо інформацію про них до реєстру приватних виконавців, і вони зможуть працювати», — зауважив С.Шкляр.

Як раніше повідомлялося, для успішності реформи в Україні необхідно близько 3000 приватних виконавців, але остаточну кількість визначить конкуренція між ними. Як наслідок, кількість державних виконавців буде скорочуватись.

Закон і Бізнес