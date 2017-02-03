07.07.2017 12:44



У Вищому спеціалізованому суді з розгляду цивільних і кримінальних справ працює лише половина суддів. При цьому кількість справ не змінилася, а отже навантаження подвоїлося. Незважаючи період відпусток і конкурс до ВС, ВССУ працює у звичному режимі.

Задля розуміння роботи суддів та працівників апарату у ВСС навели статистичні дані в розрізі одного та декількох днів, передає «Закон і Бізнес».

Так 5 липня судовою палатою у цивільних справах ВСС було призначено 197 справ. Забезпечено участь у судових засіданнях 162 осіб, які виявили бажання бути присутніми під час розгляду справ.

Загалом, за результатами проведених судових засідань, учасниками судового процесу отримано судовий захист у справах, пов’язаних із договірними та земельними правовідносинами, зокрема, скасуванням рішень про державну реєстрацію та витребуванням земельних ділянок із незаконного володіння, визнанням недійсними державних актів про право власності на землю тощо, а також у трудових, сімейних, житлових спорах.

У середньому за тиждень за наслідками проведення попередніх судових засідань колегіями суддів постановляється понад 300 судових рішень.

Судовою палатою у кримінальних справах 3-7 липня 2017 року призначено до розгляду: 84 кримінальних провадження за касаційними скаргами учасників судового провадження на судові рішення місцевих та апеляційних судів; 12 клопотань у порядку ст. 34 КПК про направлення кримінального провадження з одного суду до іншого в межах юрисдикції різних апеляційних судів; 1 клопотання в порядку ст. 380 КПК про роз'яснення судового рішення; 1 заяву про перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами.

Щодня до ВССУ особисто звертаються в середньому 427 громадян. Питання, порушені у запитах, зазвичай стосуються роз’яснення норм процесуального законодавства, строків подання та порядку оформлення касаційних скарг (клопотань, заяв), справляння судового збору, видачі копій судових рішень ВСС, надходження та стану розгляду скарг і заяв тощо.

Закон і Бізнес