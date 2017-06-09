07.07.2017 11:02



Розбіжності та незгода, які виникають між Вищою кваліфікаційною комісією суддів і представниками громадських організацій – це природній процес зміни судової системи загалом. У майбутньому вони мають зникнути.

Про це заявив член ВККС Андрій Козлов під час обговорення результатів громадського моніторингу конкурсу до Верховного Суду, передає «Закон і Бізнес».

«Тертя між Комісією та ГРД навколо компетенцій – вони природні. Думаю, з часом у цьому питанні не виникатиме суперечок між Комісією та ГРД», — підкреслив він.

Член ВККС нагадав, що дуже багато висновків Громадської ради доброчесності засновані на деяких судових рішеннях, які приймали кандидати. Однак європейські експерти мають чітку позицію щодо цього питання. «Більшість наших європейських партнерів кажуть, що ми мусимо уникати ревізій судових рішень», — зауважив А. Козлов.

Він також наголосив на важливості спільного визначення Комісією та ГРД межі, коли вже можна говорити про абсолютну недоброчесність кандидата. На його думку, сьогодні це питання, на жаль, не знаходить спільного розуміння і це завдання на майбутнє.

Як зазначив секретар кваліфікаційної палати Комісії Станіслав Щотка, наразі 49 кандидатів не підтвердили здатності здійснювати правосуддя у Верховному Суді за критеріями професійної етики та доброчесності та припинили участь у конкурсі. Такі рішення Комісія ухвалила за результатами співбесід та пленарних засідань, що становить 35 % від загальної кількості висновків, які надала Громадська рада доброчесності.

На думку С. Щотки, у процедурах конкурсу варто більше уваги приділяти елементам перевірки кандидатів. «На кону стоїть репутація не лише суддів, але й науковців і адвокатів. Це ті люди, які відважилися на дуже сміливий крок, прийти і розказати про свій життєвий та професійний шлях», – зауважив він.

С. Щотка також відзначив співпрацю Комісії з Громадською радою доброчесності: «Ми маємо певні питання до ГРД щодо їх висновків. Мабуть, ГРД має претензії до наших рішень, але це швидше добре, ніж погано, адже є діалог, є обмін думками і професійне протиборство до певної міри. Однак з боку Комісії це не спрямовано на те, аби не гідних кандидатів освятити на посади суддів Верховного Суду».

Закон і Бізнес