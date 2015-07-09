07.07.2017 10:29



Уряд виступає за зміну підходу до розподілу на об’єкти великої та малої приватизації. До великих віднесуть об’єкти з найвищим інвестиційним потенціалом — їх буде близько 60, а інші продаватимуться на он-лайн аукціонах.

Про це ідеться в ухваленому Кабміном проекті закону «Про приватизацію державного майна», передає «Закон і Бізнес».

«Ми хочемо значно спростити процес продажу активів - консолідувати законодавство у сфері приватизації. Відмовитись від великої кількості груп об’єктів приватизації та суттєво зменшити час на підготовку об’єкта до приватизації», - коментує рішення Перший віце-прем’єр-міністр Степан Кубів.

Проект закону встановлює принципово новий підхід до розподілу на об’єкти великої та малої приватизації. До великих за рішенням КМУ віднесуть лише найбільші об’єкти з найвищим потенціалом привабити стратегічного іноземного інвестора, таких об’єктів за попередніми даними буде близько 60.

Об’єкти великої приватизації будуть продаватися із залученням інвестиційного радника - одного з інвестиційних банків з репутацією. Радник вивчатиме попит на об’єкт, спілкуватиметься з потенційними покупцями та пропонуватиме стартову ціну.

Водночас об’єкти малої приватизації зможуть бути реалізовані за допомогою відкритих аукціонів он-лайн. Стартовою ціною буде чиста вартість активів (вартість активів мінус зобов’язання), або 1 гривня, якщо чиста вартість від’ємна. Аукціон відбуватиметься у три етапи з підвищенням ставок.

Крім того, новий проект закону передбачає підсилення захисту прав інвесторів, зокрема можливість застосування міжнародного арбітражу, держави та залучення набагато ширшого кола покупців.

Закон і Бізнес