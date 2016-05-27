Кілька порад про те, як правильно вести соціальні мережі

07.07.2017 16:24



Олексій МАЛАХОВСЬКИЙ, Право.ру

Сьогодні складно уявити собі юриста великої фірми без акаунту у Фейсбуку або якійсь іншій соціальній мережі. Проте вести такий акаунт теж треба вміти. Один некоректний коментар або забавний перепост може серйозно вдарити по реноме не тільки правника, а й фірми, в якій він працює.

Репутаційні ризики

За останні роки такі мережі стали невід’ємною частиною життя й роботи більшості людей, а також одним з ефективних інструментів сучасного маркетингу. Не є винятком і юридичний світ. Проте через консервативність професії не всі класичні піар-механізми можна застосовувати для просування фірми через соціальні мережі.

Експерти попереджають, що девіз «Усе, що не некролог, — піар» в юридичному бізнесі не працює. Одним, здавалося б, забавним дописом співробітник може завдати серйозні шкоди репутації фірми. Пояснення цьому просте. Потрапляючи в соцмережі, правники забувають, що перебувають у публічному просторі й повинні дотримуватися тих же етичних норм, що й у судовому процесі.

Найлегший спосіб перевірити, наскільки доречний той чи інший коментар: спробуйте зрозуміти, зможете ви сказати те, що написали, перед повним залом уголос і чи суперечить це нормам професійної етики? Якщо щось викликає сумнів, то краще залиште думки при собі, адже охоплення соцмережі набагато більше від будь-якої аудиторії, а можливі репутаційні ризики в рази сильніші.

Краще зосередитися на позитиві. Можна ініціювати обговорення професійних тем або ділитися важливою правовою інформацією, каже експерт. У дописах буде не зайвим використовувати мультимедіа-матеріали: фото-, відео-, інфографіку й навіть опитування. І хай така інформація викладається на особистій сторіночці юриста, у багатьох вона асоціюватиметься з компанією, де працює користувач. «Акаунт навіть одного адвоката-керівника є дзеркалом усієї фірми», — вважають аналітики.

Спробуйте подивитися на свої сторіночки в соціальних мережах очима клієнтів: звернетеся ви до такого консультанта по юридичну допомогу чи ні?

Шукай клієнта у Фейсбуку?

Самі правники дотримуються думки, що в рамках пристойності й закону можна писати на будь-які теми. Втім, деякі радять не посвячувати публіку в особисте й сімейне життя, робити мінімум самознімків і зарозумілих дописів, а також не викладати фото застілля. Ще рекомендують колегам ураховувати свій вік: те, що цілком адекватно для студента, може бути неприйнятним для доконаного юриста.

Розійшлися позиції правників у питанні про те, чи здатні соцмережі привернути нових клієнтів. Одні впевнені, що Фейсбук може бути одним з інструментів просування фірми: це сарафанне радіо, тому створюйте цікавий контент і повідомляйте про нього у своїх акаунтах.

Інші, навпаки, сумніваються, що соцмережі приведуть нових довірителів. На їхню думку, особисті сторіночки в Інтернеті головним чином дозволяють адвокатові розповідати громадськості важливу інформацію. При цьому вважають допустимим наводити факти порушення закону з боку суддів і працівників правоохоронних органів, називаючи їхні прізвища. Проте застерігають від оцінних характеристик. Суспільний розголос навіть через особистий акаунт може бути ефективною тактикою захисту, впевнений адвокат.

Однак не всі юристи хочуть піарити себе через соцмережі. Для когось це суто особистий простір.

В адвокатів свої правила

З певними обмеженнями в соцмережах доводиться рахуватися й захисникам. П’ять базових принципів для них: професіоналізм, стриманість і коректність, гідність, безпека та корпоративність.

За словами експертів, ідеальна лінія поведінки в соцмережі виглядає таким чином: оприлюднювати на сторіночці тільки те, що ти можеш висловити публічно, виступаючи як адвокат. Не має значення, де людина порушує етичні вимоги: в особистому блозі або під час гуляння в ресторані.

Разом з тим дисциплінарні органи адвокатського співтовариства не повинні брати на себе роль поліції моралі. Професійний захисник у соцмережі сам вирішує, буде він дотримуватися корпоративних норм чи обере безмежне право на особистий простір із можливими наслідками.

Ідеальна сторінка повинна ненав’язливо розповісти про юриста як про професіонала й дати трохи інформації про те, яка він людина.

Важка ноша держслужби

Найбільше обмежень стосується представників судової системи та держслужбовців, які наважуються вийти в публічне поле. За найменше порушення тут же настає жорстоке покарання.

Втім, на думку служителів Феміди, досить не викладати компрометуючих матеріалів. Останніми вважається оголена натура або фото з алкоголем. Також радять не вказувати в особистих акаунтах місце роботи, не розміщувати фото з робочого місця та не писати про рід своєї діяльності в публічних коментарях.

Аналітики ж нагадують: представникові судової системи слід пам’ятати, що, дивлячись на його поведінку, репліки й ідеї, інші люди формують свою думку про правосуддя. Проте служителям Феміди не можна забороняти висловлювати різні позиції під час наукових обговорень, які проходять і на просторах соцмережі.

Якщо говорити спрощено, то потрібно суміщати «котиків і футбол» із записками чиновника.

ПОРАДИ

Що юристові не можна писати в соцмережі:

• різко висловлюватися на адресу колег;

• нецензурно лаятися та вдаватися до образ;

• дозволяти собі «персональні випади» — переходити на особистісні характеристики в спорах;

• поширювати недостовірні відомості;

• нав’язливо рекламувати себе та фірму;

• необережно висловлюватися на політичні теми;

• викладати сімейні фото (адвокатам у кримінальних справах);

• давати негативні коментарі щодо клієнтів, у тім числі й колишніх.

ДОСВІД

Ідеальна модель поведінки для юриста в соцмережі від адвоката Іллі Новикова

1. Обережніше з гламуром. Дописи жанру «Після продуктивного робочого дня ми з колегами любимо пограти в гольф, поїсти устриць і випити пінаколади (29 фото)» нині виглядають уже досить смішно.

2. Правозахисний пафос насправді доречний рідше, ніж здається.

3. Традиційний адвокатський жанр «знімок із залу суду на тлі підзахисного в клітці» має свої обмеження. Як мінімум варто спершу запитати дозволу у свого довірителя. І бажано, щоб у вашої аудиторії підзахисний викликав співчуття, а не злорадність.

4. Не треба подавати новини в майбутньому часі. Коли ви говорите або пишете про зроблене вами 5 хв. тому, — це новина, хай і скромна, а коли ділитеся планами на наступний тиждень — це хвальба.

5. Не забувайте ретушувати адреси та в необхідних випадках імена, перш ніж викладати в мережу фото документів.

6. Смішну картинку про юристів уподобає в 5 разів більше людей, ніж довгий допис про виграну вами справу. Будьмо чесні: його, швидше за все, перегляне тільки ваша мама.

7. Якщо вам більше ніж 30 років, то будь ви хоч новим Федором Плеваком, ваші успіхи все одно менш цікаві людям у соцмережі, ніж відео з котиками. Дописом із фото кота, який живе в СІЗО, все одно цікавляться краще за новини із судової передової.

8. Дружіть у соцмережі із журналістами. Вони розкажуть про вас і вашу справу, якщо повідомите їм про цікаву історію.

9. Якщо у вас немає такої історії та ви не можете придумати, як зробити цікавою ту подію, яка відбулася, вам ніщо не допоможе.