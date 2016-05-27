Р—Р°РєРѕРЅ С– Р‘С–Р·РЅРµСЃ Кілька порад юристам про те, як правильно вести соцмережі

Юристам радять не розділяти особистий простір, включаючи акаунти в соцмережах, і власний професійний імідж.

Юристам радять не розділяти особистий простір, включаючи акаунти в соцмережах, і власний професійний імідж.

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