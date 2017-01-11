07.07.2017 09:57



Від пошкодження баз даних, які були викликані ураженням вірусом Petya.А, постраждала третина українських банків. Національний банк здійснив масштабний аналіз ситуації, що виникла внаслідок кібератаки, та виявив певні закономірності.

Про це ішлося під час робочої наради в НБУ, передає «Закон і Бізнес».

Заступник директора департаменту безпеки НБУ Антон Кудін розповів присутнім, що всі спроби кібератак на інформаційні системи Нацбанку нейтралізуються фахівцями департаменту. Тому цього разу комп'ютери НБУ не постраждали, незважаючи на масовані кібератаки на них. Весь минулий тиждень у штатному режимі функціонували електронна інфраструктура регулятора, у тому числі система електронних платежів, якою користуються банки, та внутрішня комп’ютерна мережа центрального банку.

Також, за його словами, всі постраждалі банки вже мінімізували наслідки дій зловмисників та майже повністю відновили свою роботу у звичайному режимі.

Серед причин, що призвели до пошкодження інформаційної та комп’ютерної мережі постраждалих від кібератаки банків, А.Кудін назвав формальне ставлення до організації системи управління інформаційною безпекою, а також формальне виконання вимог Національного банку в цій сфері.

Крім того, він порекомендував банкам актуалізувати політики управління вразливостями та оновленням програмного забезпечення, здійснювати жорстке сегментування мережі, впровадити політику багатофакторної автентифікації та привілейованих облікових записів користувачів, періодично змінювати паролі, регулярно створювати резервні копії, використовувати ліцензійне програмне забезпечення, проводити належну роботу з персоналом щодо обізнаності головних засад інформаційної безпеки.

Закон і Бізнес