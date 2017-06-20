07.07.2017 09:21



ІВАН ГРИГОР’ЄВ

Напевно вже на останньому в своїй історії засіданні пленуму Вищого господарського суду володарів мантій цікавили не тільки результати їхньої роботи за півріччя. А й подальша доля: коли будуть призначені судді нового Верховного Суду, зокрема Касаційного господарського суду, в конкурсі на посади до якого беруть участь і представники ВГС.

Ситуацію своїм колегам дещо прояснив голова Вищої ради правосуддя Ігор Бенедисюк. Якщо Вища кваліфікаційна комісія суддів, як обіцяв її голова Сергій Козьяков, передасть ВРП матеріали щодо переможців конкурсу до 20 числа, їх буде одразу розподілено та призначено до розгляду. Й певний період «десь приблизно 10-15 днів» піде безпосередньо на розгляд.

Так, планується, що розгляд почнеться з 4 серпня, й триватиме близько двох тижнів. «Будемо намагатись десь до 20-х чисел пройти всі матеріали, які до нас надійдуть. Наскільки це буде можливо», — уточнив І.Бенедисюк.

Щоправда зазначив: зараз важко точно спрогнозувати ситуацію, бо невідомо «що передадуть, в якому це буде стані». Водночас додав, що процедура ВРП не передбачає повторного перегляду питань, які були розглянуті ВККС, а відмова кандидату може бути лише мотивована, і з тих підстав, які зазначені в законі, з тих питань які не були розглянуті ВККС були неналежно розглянуті, або вони виникли вже після того, як розгляд було закінчено.

«Не думаю, що таких питань буде багато», - сказав голова ВРП. Однак зазначив, що сьогодні до ради надходять свіжі скарги, зокрема на кандидатів, які є членами ВРП, й «видно, що вони спеціально ініційовані, саме для того щоб ставити питання вже під час розгляду справи радою». Тому І.Бенедесюк вважає що розгляд не буде «зовсім простий».

Але наближення часу «Х» залежить не тільки безпосередньо від розгляду матеріалів, але й від того, коли будуть прийняті нові процесуальні кодекси. Якщо це станеться наступного тижня (передбачається, що голосування відбудеться 11 липня), й ВККС передасть документи ВРП до 20-21 червня, підтвердиться вищенаведений прогноз.

«Якщо ж кодекси прийнято не буде, тоді в нас немає потреби так швидко опрацьовувати матеріали, і швидше за все ми закінчимо розгляд матеріалів вже у вересні», — зазначив голова ВРП.

Про підсумки роботи ВГС, матеріальне забезпечення судів та про інші питання, що обговорювались на пленумі, читайте в новому номері «ЗіБ».