08.07.2017 10:40



План щодо створення першого інтернет-суду був схвалений у ході 36-ї сесії центрального комітету Комуністичної партії Китаю. Захід був присвячений всебічному поглибленню реформ.

Перший інтернет-суд з’явиться в м.Ханчжоу провінції Чжецзян. У ньому розглядатимуться тільки справи, пов’язані з кіберзлочинами, повідомляє телеканал CCTV.

Наголошується, що судова система вже відкрила провадження в багатьох подібних справах і їх кількість постійно зростає. Так, у 2013 році суд розглядав близько 600 таких справ, а минулого року — понад 10 тис.

До інтернет-суду передаватимуть справи, пов’язані з випадками шахрайства в он-лайн-торговлі, з укладеними он-лайн-контрактами, порушенням авторських прав у Інтернеті.

Всі судові процедури, починаючи з подання позовної заяви, проводитимуться на сайті суду. Слухання також вестиметься за допомогою відеотрансляції в режимі реального часу.

Інформації про те, коли суд розпочне діяльність, поки що немає.