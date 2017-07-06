09.07.2017 15:29



Король Саудівської Аравії Салман ібн Абдул-Азіз аль Сауд наказав газеті звільнити журналіста, котрий захопився похвалами на адресу монарха.

Гнів короля викликала колонка в місцевому виданні «Аль-Джазіра», в якій монарх іменувався «халім» і «шахід аль-екаб», тобто «покірливий» і «суворий у покараннях» відповідно. Обидва титули — серед 99 імен Аллаха. Таким чином, колумніст фактично порівняв короля з Богом, повідомляє The Independent.

Видання опублікувало вибачення, в тексті якого лексика автора названа «неприйнятною». Колумніста звільнили.

99 імен Аллаха — список імен Бога, узятих з Корану та Суни.