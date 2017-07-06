09.07.2017 17:17



Олег БОЛДИРЕВ, Бі-Бі-Сі

У Фінляндії 2000 учасників експерименту з базовим доходом прожили перші півроку, отримуючи постійну субсидію від держави. І хоча досі жодна держава у світі не зважилася застосувати цю концепцію в масштабах цілої країни, останнім часом таких експериментів стає все більше.

Із січня цього року у Фінляндії учасникам проекту платять €560 на місяць. Тобто приблизно таку ж саму, яку становить допомога по безробіттю. Але єдина й найважливіша відмінність полягає в тому, що цих виплат учасник експерименту не позбавляється, навіть якщо знайде роботу. І не позбудеться, якщо взагалі відмовиться її шукати.

До останнього тутешня система соцзабезпечення зазвичай ставиться строго. Кожен фінський безробітний витрачає досить багато часу на заповнення формулярів, де перелічує, що саме він зробив для того, аби повернутися на ринок праці. Фінська організація KELA, що управляє допомогою, надсилає особі пропозиції щодо працевлаштування, і боронь Боже нехтувати цими пропозиціями й не сходити на співбесіду.

За підрахунками, грошей у фінській системі соціального забезпечення — приблизно €15 млрд. Тобто на базовий дохід для кожного фіна вистачило б. Але тільки якщо замінити їм решту всіх субсидій, а таких у фінській соціальній системі аж чотири десятки.

У Фінляндії опір ідеї базового доходу прийшов від профспілок. Захисники робочого люду вважають концепцію шкідливою. Тим більше, що €560 справа не обмежиться: весь набір субсидій сягає до €1100 на місяць.

Фінський експеримент — далеко не перший у світі. У 1970-х роках гроші роздавали жителям м.Дофін (канадська провінція Манітоба). Він тривав 4 роки, серйозних змін у ставленні громадян до роботи не виявив, але показав поліпшення в соціальній сфері.

Найтриваліший експеримент — безумовний базовий дохід у сумі $22 на місяць для 26 тис. чоловік у Кенії — почався в 2010-му й триватиме ще 5 років. А в Намібії він протримався тільки 2 роки: із січня 2008 до грудня 2009-го.

У Швейцарії вперше в історії пропозицію щодо введення базового доходу винесли на референдум. Але затія провалилася: 77% учасників участь вирішили, що безумовні виплати кожному — шкідлива ідея.