09.07.2017 13:09



З 1 липня в Токіо для школярок, молодших за 18 років, уступила в силу заборона на роботу у сфері побачень за гроші. Таке рішення ухвалене законодавчими зборами японської столиці.

Відтепер 110 токійських компаній, що пропонують чоловікам сходити на побачення зі школярками, не можуть брати на роботу дівчат, молодших за 18 років. Тому, хто порушить закон, загрожує рік в’язниці або штраф у розмірі до 1 млн єн (більш як 230 тис. грн.).

ТАСС відзначає, що організація подібних побачень — серйозна соціальна проблема в Японії, оскільки клієнти доплачують дівчатам за сексуальні послуги, що є порушенням кримінального кодексу. А повноліття в Країні вранішнього сонця наступає в 20 років.