09.07.2017 10:54



Міська рада Ванкувера в Канаді заборонила продаж кішок, собак і кроликів у зоомагазинах. Прийняття такого рішення зумовлене зверненнями громадян щодо неналежних умов утримання тварин у торговельних точках.

Член ради Гезер Діл запропонувала ввести подібну заборону, відзначивши, що була здивована тим, що в місті досі продають кішок і собак. «Це не те, що потрібне людям у Ванкувері. Ми отримали понад 1200 повідомлень від людей, які просили нас увести заборону», — наводить її слова телеканал CTV News.

Однією з причин такого рішення стали умови, в яких живуть домашні тварини, перебуваючи на торговельних підприємствах, основною метою яких є отримання прибутку.

Ванкувер став не першим містом, яке ввело подібні обмежувальні заходи, відзначив телеканал, указавши, що заборона також діє в Річмонді та Нью-Вестмінстері.

Водночас у місті залишився зоомагазин, який продає кішок і собак, проте тварини не виставлені на показ. Клієнти можуть вибрати вихованця на сайті закладу й попросити показати когось конкретно. Також домашніх тварин можна взяти в тих, хто їх розводить, або в притулках.