Р—Р°РєРѕРЅ С– Р‘С–Р·РЅРµСЃ У Канаді заборонили торгівлю кішками, собаками і кроликами

У Ванкувері вирішили, що не тільки добре слово кішці приємне. Не менш важливі й гарні «допродажні» умови утримання.

У Ванкувері вирішили, що не тільки добре слово кішці приємне. Не менш важливі й гарні «допродажні» умови утримання.

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