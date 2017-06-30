08.07.2017 18:46



В Азербайджані запропонували заборонити депутатам лестощі. Причому — на законодавчому рівні.

Така ініціатива була озвучена в Міллі Меджлісі (парламенті) країни під час обговорення проекту закону «Про правила етики поведінки депутатів», повідомляє агентство Vesti.Az.

Опозиційний депутат уніс пропозицію «заборонити депутатам підлабузництво», заявивши, що такий захід вже вжито в Узбекистані. Також він хоче ввести аналогічну заборону для всіх посадових осіб держави.

У сусідньому Узбекистані таке рішення поки що стосується тільки вихваляння перших осіб держави. На початку червня влада заявила про заборону такого підлабузництва й попередила, що хвалебні пісні, присвячені чинному главі держави, можуть коштувати співакам і композиторам ліцензій на виконання.