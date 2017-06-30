Р—Р°РєРѕРЅ С– Р‘С–Р·РЅРµСЃ Роботів правилами зобов’яжуть працювати на процвітання людства

Робота нелегко навчити звичкам людини, але британські вчені вірять, що закласти в програму демократичні цінності буде простіше.

Робота нелегко навчити звичкам людини, але британські вчені вірять, що закласти в програму демократичні цінності буде простіше.

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