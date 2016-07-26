08.07.2017 12:55



За ініціативою благодійної організації Sulabh International, яка бореться з нестачею туалетів у Індії, невелике індійське село назвали на честь президента США.

Багато жителів населеного пункту, який отримав назву Трамп-Сулаб, нічого не знають про американського президента. Його старійшини погодилися на перейменування, коли організація пообіцяла безкоштовно облаштувати біля кожного будинку вигрібну яму, повідомляє Ассошіейтед Пресс.

На церемонію перейменування приїхали журналісти, на вулицях установили портрети Доналда Трампа. Організатори навчили місцевих жителів кричати «Зіндабад» («Хай живе») кожного разу, коли почують прізвище президента США.

Засновник SI Біндешвар Патак сподівається, що піар-акція, влаштована перед візитом прем’єр-міністра Індії Нарендри Моді до США, допоможе отримати фінансування для розв’язання проблеми браку вбиралень у країні.

Більш як 60% населення Індії не мають доступу до туалетів і змушені випорожнятися на вулиці. Від діареї, спричиненої поганими санітарними умовами, в країні щорічно вмирають 140 тис. дітей.