Р—Р°РєРѕРЅ С– Р‘С–Р·РЅРµСЃ Два роки: політ нормальний?

Сергій Козьяков уважає нормативну базу, що забезпечує проведення конкурсу на посади у ВС, «якщо не бездоганною, то дуже якісною».

Сергій Козьяков уважає нормативну базу, що забезпечує проведення конкурсу на посади у ВС, «якщо не бездоганною, то дуже якісною».

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