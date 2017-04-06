06.07.2017 15:14



Після скасування дозволів на виготовлення печаток, набуло поширення підроблення печаток державних та приватних нотаріусів. Тому вони пропонують Мін’юсту запровадити чіткий організаційно правовий механізм державного контролю у цій сфері.

Про це у блозі на сайті «Закон і Бізнес» написав президент Нотаріальної палати України Володимир Марченко.

«Підроблення печаток державних та приватних нотаріусів – тема не нова. Засоби масової інформації у своїх журналістських розслідувань говорять про можливість замовити в мережі Інтернет підробної або аналог печатки нотаріуса за 500 гривень. Відсутність функції Міністерства внутрішніх справ України щодо нормативно-правового регулювання відкриття та функціонування штемпельно-граверних майстерень, виготовлення печаток і штампів, тільки «на руку» шахраям», — пояснив він.

Тож президент НПУ закликає Міністерство юстиції законодавчо врегулювати питання виготовлення, зміни та знищення печаток нотаріусів, обмежити висвітлення в загальнодоступному режимі окремих особливостей їх опису.

Детальніше про це читайте у розділі «Окрема думка».

Закон і Бізнес