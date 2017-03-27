06.07.2017 14:18



Шість українських пенсіонерів поскаржилися до Європейського суду з прав людини на порушення їх права на доступ до суд. За те, що їм не повідомили про апеляційний розгляд справи, Україна має сплатити пенсіонерам по 1000 євро моральної шкоди.

Про це ідеться у повідомленні прес-служби ЄСПЛ, передає «Закон і Бізнес».

Заявники (пенсіонери з Дніпра та Дніпропетровської області) скаржилися на те, що національні суди неправильно інформували їх про процедуру оскарження.

Суди першої інстанції винесли рішення щодо розміру пенсій на користь пенсіонерів, однак вони були скасовані Дніпропетровським апеляційним адміністративним судом.

П'ять із шести заявників стверджували, що влада належним чином не повідомила про апеляційний перегляд справи, і, отже, вони не змогли взяти участь у розгляді.

Ще один заявник стверджував, що він отримав повідомлення, але був введений у справу набагато пізніше пенсійного фонду.

Таким чином, було порушено право на справедливий судовий розгляд.

Прохання останнього заявника в ЄСПЛ відхилив, але п'ятеро пенсіонерів отримають компенсацію моральної шкоди — по 1000 євро кожному.

Закон і Бізнес