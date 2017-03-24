06.07.2017 16:21



Компенсація шкоди, заподіяної роботодавцю, шляхом відрахувань з заробітної плати працівника має здійснюватися лише за його зобов`язанням про розстрочку, або хоча б письмового пояснення, переконані у ВР.

Відповідний законопроект про внесення змін до Кодексу законів про працю України (щодо порядку відшкодування шкоди, заподіяної працівником) №6662 зареєстровано у парламенті, передає «Закон і Бізнес».

Як пояснюють автори проекту, у статтях 130 та 136 КЗпП зазначено про те, що покриття шкоди працівниками в розмірі, що не перевищує середнього місячного заробітку, провадиться за розпорядженням власника або уповноваженого ним органу. При цьому про необхідність отримати на це згоду працівника у зазначеній статті не йдеться.

Більше того, процедура накладення стягнення навіть не передбачає обов’язку роботодавця отримати пояснення від працівника щодо причин та умов заподіяння зазначеної шкоди, а отже роботодавець має право накладати стягнення та відраховувати його із заробітної плати працівника без з’ясування дійсних причин та доведення вини працівника.

Тому проектом пропонується закріпити обов’язок роботодавця отримувати письмове пояснення від працівника щодо причин та умов нанесення йому шкоди перед здійсненням відрахування із заробітної плати.

Крім того, враховуючи те, що більшість громадян перебувають у скрутному матеріальному становищі, а тому стягнення із заробітної плати шкоди у розмірі середньомісячного заробітку може стати непосильним тягарем для винного працівника, проектом пропонується дозволити відшкодовувати шкоду із розстроченням платежу, що сприятиме захисту інтересів працівника, проте в той же час не порушуватиме прав роботодавця.

Закон і Бізнес