06.07.2017 13:32



Міністерство юстиції оголосило результати конкурсу на зайняття вакантних посад державної служби категорій «Б» і «В» свого апарату. Всього вдалося закрити половину вакансій: 2 посади нікого не зацікавили, а ще до 4 нікого не було допущено.

Як повідомляє прес-служба Мін’юсту, конкурси проведено відповідно до наказів від 23.05.2017 № 1918/к, від 29.05.2017 № 1966/к, від 31.05.2017 № 2019/к, 2020/к (26-27.06.2017), передає «Закон і Бізнес».

1. Переможець конкурсу на посаду: провідний спеціаліст відділу з питань законодавства про правосуддя та правоохоронну діяльність Управління державної реєстрації нормативно-правових актів Департаменту реєстрації та систематизації правових актів — Торопенко Інна Леонідівна (5,75 балів).

2. Переможець конкурсу на посаду: головний спеціаліст відділу представництва інтересів Кабінету Міністрів України в судах України Управління представництва інтересів держави в судах України Департаменту з питань судової роботи та банкрутства — Шокун Олексій Валерійович (6 балів). Другий за результатами конкурсу кандидат - Якименко Ярослав Олегович (5,75).

3. Переможець конкурсу на вакансію: головний спеціаліст відділу цін і ціноутворення Управління фінансового законодавства Департаменту публічного права (за строковим трудовим договором) — Дуброва Вікторія Вікторівна (6 балів).

4. Переможець конкурсу на посаду: головний спеціаліст відділу інформаційно-довідкового забезпечення Департаменту комунікації, документообігу та контролю (чотири вакантні посади) — Семибаламут Алла Анатоліївна, Орешняк Вікторія Леонідівна, Волошин Максим Юрійович, Лісняк Ірина Олексіївна (6 балів).

5. Переможець конкурсу на посаду: головний спеціаліст сектору правового забезпечення Департаменту державної реєстрації та нотаріату — Середа Оксана Віталіївна (6 балів).

6. Переможець конкурсу на посаду: провідний спеціаліст відділу представництва інтересів держави в судах Управління представництва інтересів держави в судах України Департаменту з питань судової роботи та банкрутства — Штокман Артем Ігорович (5 балів).

Не надійшло жодної заяви на зайняття вакантних посад:

- головного спеціаліста відділу з питань банківського, фінансового та зовнішньоекономічного законодавства Управління державної реєстрації нормативно-правових актів Департаменту реєстрації та систематизації правових актів;

- провідного спеціаліста відділу з питань банківського, фінансового та зовнішньоекономічного законодавства Управління державної реєстрації нормативно-правових актів Департаменту реєстрації та систематизації правових актів.

Конкурсною комісією не визначено кандидатів на зайняття вакантних посад:

- головного спеціаліста з питань цивільного, комерційного та екологічного законодавстваУправління державної реєстрації нормативно-правових актів Департаменту реєстрації та систематизації правових актів;

- головного спеціаліста відділу з питань законодавства про правосуддя та правоохоронну діяльність Управління державної реєстрації нормативно-правових актів Департаменту реєстрації та систематизації правових актів (три вакантні посади);

- головного спеціаліста відділу забезпечення доступу до публічної інформації Управління систематизації законодавства та координації правової роботи Департаменту реєстрації та систематизації правових актів;

- провідного спеціаліста сектору взаємодії з територіальними управліннями юстиції з питань систематизації законодавства Управління систематизації законодавства та координації правової роботи Департаменту реєстрації та систематизації правових актів.

Закон і Бізнес