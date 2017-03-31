06.07.2017 12:14



За підсумками перших трьох місяців цього року в місцевих загальних судах залишилося 2776 суддів з повноваженнями, які змогли розглянути майже 220 матеріалів та справ кожен, але при цьому залишилося ще розглянути 160.

Такі показники наведено у статистичному збірнику ВСУ «Загальні показники стану здійснення судочинства в Україні у І кварталі 2017 року», передає «Закон і Бізнес».

До понад мільйону нерозглянутих справ і матеріалів у I кварталі 2017 року на розгляд місцевих загальних судів додалося 703 051. За штатом мало б бути 4404 судді, але з повноваженнями залишилися 2776, які розглянули за три місяці 604 414 справ та матеріалів, з яких половину задоволено.

Згідно статистики ВСУ, залишок нерозглянутих справ та матеріалів становить 435 831, і якщо суддів меншатиме, то на кожного припадатиме понад 160. При цьому середня тривалість розгляду справи 39 днів.

Але це середні цифри. Якщо врахувати розподіл навантаження серед юрисдикцій, то на цивільне судочинство припадає у 9 разів більше навантаження, ніж на адміністративне, і у півтора рази більше, ніж на кримінальне. Відповідно у цивільного судочинства показник справ, що розглядаються понад 3 роки найвищий — майже 300 справ. При цьому понад рік загалом розглядається 12% справ.

Повний статистичний збірник ВСУ «Загальні показники стану здійснення судочинства в Україні у І кварталі 2017 року» можна завантажити тут.

Закон і Бізнес