07.07.2017 09:06



Сьогодні, 7 липня, ВККС з’ясовуватиме здатність 6 кандидатів на посади у Верховному Суді здійснювати правосуддя. Серед них є і діючий голова ВС, якому також треба переконати не менше 11 членів комісії, щоб подолати висновок про невідповідність від ГРД.

Он-лайн трансляцію пленарного засідання можна переглянути на youtube-каналі ВККС, передає «Закон і Бізнес».

Комісія у повному складі має заслухати кандидатів:

1. Єлфімов Олександр Васильович

2. Гриців Михайло Іванович

3. Іваненко Яна Леонідівна

4. Мороз Лариса Леонтіївна

5. Романюк Ярослав Михайлович

6. Сірош Микола Васильович

Як раніше повідомлялося, голосування членів ВККС на пленарному засіданні відбуватиметься поіменно, але у дорадчій кімнаті. При цьому комісія спиратиметься на профессіограму судді Верховного Суду, розроблену психологами, та балами, набраними під час кваліфоцінювання.

Нагадаємо, за результатами проведених співбесід, 239 кандидатів (62,7%) до Верховного Суду очікують загального рейтингу. До них у ВККС немає зауважень, а також відсутній негативний висновок Громадської ради доброчесності.

Закон і Бізнес