07.07.2017 08:38



7 липня у Вищому адміністративному суді України відбудуться збори суддів для обговорення стану розгляду справ, внесення змін до персонального складу постійно діючих колегій та обрання заступника голови суду.

Про це виданню «Закон і Бізнес» повідомили у ВАС.

Збори суддів розпочнуться о 10.00 в конференц-залі Вищого адміністративного суду за адресою: м. Київ, вул. Московська, 8 корп. 5, 2-й поверх.

Планується розглянути питання:

- про внесення змін до складу судових палат ВАСУ;

- про внесення змін до персонального складу постійно діючих колегій суддів ВАСУ;

- про стан розгляду справ;

- про внесення зміни до рішення зборів суддів ВАСУ «Про затвердження Засад використання автоматизованої системи документообігу та формування колегій суддів у Вищому адміністративному суді України в новій редакції»;

- про законодавче врегулювання переведення суддів у разі реорганізації, ліквідації або припинення роботи суду;

- про обрання заступника Голови Вищого адміністративного суду України.

Закон і Бізнес