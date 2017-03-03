В Україні складено рейтинг вищих навчальних закладів на основі опитування ключових роботодавців. В ньому брали участь різні компанії (фінанси, IT, юриспруденція і т. п.), працевлаштування в яких - відмінний початок кар'єри для студента.
Такий рейтинг українських ВНЗ опублікував «Фокус», передає «Закон і Бізнес».
Учасникам було запропоновано оцінити першу сотню вузів з щорічного консолідованого рейтингу. Оцінки виставлялися за 12-бальною шкалою. Якщо в департаменті персоналу компанії нічого не могли сказати про якомусь із ВНЗ, йому присвоювалися нульова оцінка. Адже невідомість серед працедавців не прикрашає вуз.
До ТОП-50 увійшли:
1. Київський національний університет ім.Т. Г. Шевченко - 359
2. Національний технічний університет «Київський політехнічний інститут» - 352
3. Національний університет «Києво-Могилянська академія» - 343
4. Львівський національний університет ім. Івана Франка - 252
5. Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана - 251
6. Національний юридичний університет ім. Ярослава Мудрого - 236
7. Національний авіаційний університет - 204
8. Національний університет «Львівська політехніка» - 200
9. Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» - 188
10. Харківський національний університет ім.В. Н.Каразіна - 176
11. Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова - 165
12. Донецький національний технічний університет - 135
13. Донецький національний університет - 134
14. Київський національний торгово-економічний університет - 134
15. Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова - 123
16. Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича - 105
17. Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» - 104
18. Харківський національний університет радіоелектроніки - 96
19. Національний університет «Острозька академія» - 96
20. Національний університет «Одеська юридична академія» - 95
21. Запорізький національний технічний університет - 92
22. Національний транспортний університет - 87
23. Університет економіки і права «Крок» - 83
24. Національний університет харчових технологій - 78
25. Запорізький національний університет - 77
26. Київський національний університет будівництва і архітектури - 72
27. Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу -71
28. Київський національний університет технологій та дизайну - 69
29. Вінницький національний технічний університет - 69
30. Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара - 67
31. Одеський національний політехнічний університет - 67
32. Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя - 67
33. Полтавський національний технічний університет ім. Юрія Кондратюка - 67
34. Сумський державний університет - 64
35. Прикарпатський національний університет ім.Василя Стефаника - 64
36. Ужгородський національний університет - 62
37. Тернопільський національний економічний університет - 58
38. Житомирський державний університет ім. Івана Франка - 58
39. Національний університет біоресурсів і природокористування - 56
40. Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького -56
41. Національний медичний університет ім. А. А. Богомольця - 51
42. Київський університет ім. Бориса Грінченка - 50
43. Запорізька державна інженерна академія - 48
44. Харківський національний економічний університет ім. Семена Кузнеця - 47
45. Львівський торгово-економічний університет - 47
46. Національний гірничий університет - 45
47. Східноукраїнський національний університет ім. Володимира Даля - 45
48. Національна металургійна академія України - 42
49. Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. академіка Всеволода Лазаряна - 41
50. Харківський національний університет міського господарства ім. А. М. Бекетова - 41.
Цей рейтинг не є повноцінним дослідженням якості освіти в навчальних закладах України. Він відображає думку ряду роботодавців про той чи інший ВНЗ.
В опитуванні брали участь: «Інтерпайп», Group DF, «Метінвест», ДТЕК, ДТЕК «Нафтогаз», НАК «Нафтогаз України», Укренерго, Запоріжсталь, УкрАвто, «АВТ Баварія», Fozzy Group, «Нова пошта», ПриватБанк, Ощадбанк , Укрсоцбанк, Кредобанк, ОТП Банк, «AXA Страхування», Concorde Capital, «Самсунг Україна», Luxoft, EVO, «Дата Груп», ISACA Kyiv Chapter, AEQUO, KPMG, «Василь Кісіль і Партнери», Deloitte, Sayenko Kharenko, EY, «Астерс», Украеропроект, «Colliers International Україна», «Інтергал-буд».
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