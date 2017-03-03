06.07.2017 10:26



В Україні складено рейтинг вищих навчальних закладів на основі опитування ключових роботодавців. В ньому брали участь різні компанії (фінанси, IT, юриспруденція і т. п.), працевлаштування в яких - відмінний початок кар'єри для студента.

Такий рейтинг українських ВНЗ опублікував «Фокус», передає «Закон і Бізнес».

Учасникам було запропоновано оцінити першу сотню вузів з щорічного консолідованого рейтингу. Оцінки виставлялися за 12-бальною шкалою. Якщо в департаменті персоналу компанії нічого не могли сказати про якомусь із ВНЗ, йому присвоювалися нульова оцінка. Адже невідомість серед працедавців не прикрашає вуз.

До ТОП-50 увійшли:

1. Київський національний університет ім.Т. Г. Шевченко - 359

2. Національний технічний університет «Київський політехнічний інститут» - 352

3. Національний університет «Києво-Могилянська академія» - 343

4. Львівський національний університет ім. Івана Франка - 252

5. Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана - 251

6. Національний юридичний університет ім. Ярослава Мудрого - 236

7. Національний авіаційний університет - 204

8. Національний університет «Львівська політехніка» - 200

9. Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» - 188

10. Харківський національний університет ім.В. Н.Каразіна - 176

11. Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова - 165

12. Донецький національний технічний університет - 135

13. Донецький національний університет - 134

14. Київський національний торгово-економічний університет - 134

15. Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова - 123

16. Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича - 105

17. Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» - 104

18. Харківський національний університет радіоелектроніки - 96

19. Національний університет «Острозька академія» - 96

20. Національний університет «Одеська юридична академія» - 95

21. Запорізький національний технічний університет - 92

22. Національний транспортний університет - 87

23. Університет економіки і права «Крок» - 83

24. Національний університет харчових технологій - 78

25. Запорізький національний університет - 77

26. Київський національний університет будівництва і архітектури - 72

27. Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу -71

28. Київський національний університет технологій та дизайну - 69

29. Вінницький національний технічний університет - 69

30. Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара - 67

31. Одеський національний політехнічний університет - 67

32. Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя - 67

33. Полтавський національний технічний університет ім. Юрія Кондратюка - 67

34. Сумський державний університет - 64

35. Прикарпатський національний університет ім.Василя Стефаника - 64

36. Ужгородський національний університет - 62

37. Тернопільський національний економічний університет - 58

38. Житомирський державний університет ім. Івана Франка - 58

39. Національний університет біоресурсів і природокористування - 56

40. Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького -56

41. Національний медичний університет ім. А. А. Богомольця - 51

42. Київський університет ім. Бориса Грінченка - 50

43. Запорізька державна інженерна академія - 48

44. Харківський національний економічний університет ім. Семена Кузнеця - 47

45. Львівський торгово-економічний університет - 47

46. Національний гірничий університет - 45

47. Східноукраїнський національний університет ім. Володимира Даля - 45

48. Національна металургійна академія України - 42

49. Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. академіка Всеволода Лазаряна - 41

50. Харківський національний університет міського господарства ім. А. М. Бекетова - 41.

Цей рейтинг не є повноцінним дослідженням якості освіти в навчальних закладах України. Він відображає думку ряду роботодавців про той чи інший ВНЗ.

В опитуванні брали участь: «Інтерпайп», Group DF, «Метінвест», ДТЕК, ДТЕК «Нафтогаз», НАК «Нафтогаз України», Укренерго, Запоріжсталь, УкрАвто, «АВТ Баварія», Fozzy Group, «Нова пошта», ПриватБанк, Ощадбанк , Укрсоцбанк, Кредобанк, ОТП Банк, «AXA Страхування», Concorde Capital, «Самсунг Україна», Luxoft, EVO, «Дата Груп», ISACA Kyiv Chapter, AEQUO, KPMG, «Василь Кісіль і Партнери», Deloitte, Sayenko Kharenko, EY, «Астерс», Украеропроект, «Colliers International Україна», «Інтергал-буд».

Закон і Бізнес