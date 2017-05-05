06.07.2017 09:53



6 липня о 10:00 КСУ у формі письмового слухання продовжить розгляд справи за конституційним поданням ВСУ і народних депутатів щодо конституційності положень закону «Про очищення влади».

Як повідомили "ЗіБ" у КСУ, зокрема, слухання пройде за конституційними поданнями Верховного Суду України щодо конституційності п. 6 ч.1, п.2, 13 ч.2, 3 статті 3 Закону „Про очищення влади“, 47 народних депутатів щодо конституційності ч.3, 6 ст. 1, ч.1, 2, 3, 4, 8 ст. 3, п. 2 ч.5 ст. 5, п. 2 Прикінцевих та перехідних положень цього закону та ВСУ щодо конституційності ч.3 ст. 1, п. 7, 8, 9 ч.1, п. 4 ч.2 статті 3, п. 2 Прикінцевих та перехідних положень цього закону.

Ухвалою від 1 квітня 2015 року Перша колегія суддів Конституційного Суду України об’єднала провадження за трьома конституційними поданнями в одне конституційне провадження.

Народні депутати та судді оскаржують норми щодо заборони для певних осіб протягом десяти років з дня набрання чинності люстраційного закону обіймати посади, щодо яких здійснюється очищення влади (люстрація). Також автори клопотань просять Суд визнати неконституційними положення, які визначають необхідність перевірки достовірності відомостей щодо майна, вказаного в декларації про майно, доходи, витрати і зобов`язання фінансового характеру, поданій особою за минулий рік, а також встановлення заборони протягом десяти років обіймати посади, щодо яких здійснюється очищення влади (люстрація) особам, перевірка стосовно яких встановила недостовірність відомостей щодо задекларованого майна.

Як повідомляє прес-служба КСУ, трансляція пленарного засідання відбудеться на офіційному веб-сайті суду у рубриці «ВІДЕОТРАНСЛЯЦІЯ ЗАСІДАНЬ».

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