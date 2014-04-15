06.07.2017 17:53



Містобудівні кадастри розмістять у відкритому доступі, зокрема на сайтах держадміністрацій. Перегляд чи копіювання відомостей буде безкоштовним. Щоправда, приховати дані можна надавши інформації гриф «з обмеженим доступом».

Комітет з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства рекомендує Верховній Раді прийняти за основу законопроект «Про внесення змін до статті 22 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» щодо забезпечення загальнодоступності даних містобудівного кадастру» (№2395а).

Ним пропонується внести зміни до ст.22 закону «Про регулювання містобудівної діяльності» щодо забезпечення надання доступу до даних містобудівного кадастру шляхом оприлюднення на офіційному веб-сайті уповноваженого органу, в тому числі у формі відкритих даних.

Так, ч.6 згаданої статті пропонується доповнити нормою, що інформація, яка міститься у містобудівному кадастрі, є відкритою та загальнодоступною, крім відомостей, що належать до інформації з обмеженим доступом.

Загальнодоступність забезпечується шляхом надання таких даних за запитом на отримання публічної інформації, оприлюднення на офіційному веб-сайті відповідної держадміністрації, органу місцевого самоврядування або уповноваженого органу містобудування та архітектури, в тому числі, у формі відкритих даних.

Пошук, перегляд та копіювання оприлюднених відомостей з кадастру здійснюватимуться безоплатно. Щоправда, не виключено, що певну інформацію все ж намагатимуться засекретити надаючи їй статус «з обмеженим доступом».